Джон Гілі заявив про продовження підтримки України у 2025 році і про необхідність тиснути на Путіна.

В Україну в середу, 18 грудня, прибув міністр оборони Великої Британії Джон Гілі для обговорення підтримки України та планів на 2025 рік із главою Міноборони України Рустемом Умеровим. Він вважає ознакою "слабкості" плани окупантів про захоплення чотирьох областей України (Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської) у 2025 році. Адже в минулому, за його словами, Росія вже заявляла про "захоплення" цих регіонів.

"Вони [росіяни] вірили, що їхнє вторгнення триватиме тиждень. І ось ви: країна, яка все ще воює понад тисячу днів, а Путін зробив стратегічний крок назад у Сирії. Це сигнал для будь-якої країни, яка дивиться на Росію як на свого роду гаранта, на стратегічного союзника і союзника з питань безпеки, - коли ставки вищі за все, Путін просто виходить із гри", - зазначив глава Міноборони Великої Британії в коментарі NV.

Він також заявив, що Британія продовжує нарощувати постачання морських дронів, засобів протиповітряної оборони та артилерії Україні. У 2025 році, наприклад, Лондон хоче посилити підтримку - за допомогою співпраці у сфері оборонної промисловості, координації міжнародних союзників, а також шляхом навчання, заявив він у

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За словами Гілі, союзники України повинні не тільки зміцнити ЗСУ, а й посилити тиск на кремлівського диктатора Володимира Путіна, щоб він опинився в "слабшій позиції". І саме Україна має ухвалювати рішення, коли їй можна призупинити бойові дії і почати переговори з Росією, зазначив він.

"І ми також готові посилити санкції і тиск, який ми готові чинити на Путіна і людей, що відповідають за обхід санкцій, на флоти кораблів, які допомагають уникнути міжнародного осуду і ембарго на нафту і газ", - наголосив міністр оборони Великої Британії.

Інші заяви Гілі

Раніше УНІАН повідомляв, що втрати російських окупантів у жовтні були рекордними. У середньому на день вони втрачали 1354 особи (вбитими і пораненими).

Крім того, окупантам вистачає всього два місяці для того, щоб повністю адаптуватися до нових технологій України.

"Протягом двох місяців після того, як українці створять виробництво, передадуть нові безпілотники в руки своїх передових сил, росіяни знаходять спосіб протистояти їм", - зазначив він.

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