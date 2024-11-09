Упродовж минулого місяця країна-агресор у середньому на добу втрачала понад 1 350 загарбників, поділився очільник Міноборони Британії.

Загальні втрати Росії в Україні протягом жовтня стали рекордними - країна-агресор втратила майже 42 тисячі осіб.

Супротивник у середньому на день убитими й пораненими на українській землі втрачав 1354 окупантів, розповів очільник Міноборони Великої Британії Джон Гілі виданню The Telegraph, посилаючись на дані британської військової розвідки.

За його словами, останні дані британської військової розвідки свідчать, що середньодобові втрати росіян (убитими й пораненими) в Україні сягнули нового максимуму в жовтні, становивши в середньому 1 354 людини на день.

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Гілі сказав, що для РФ минулий місяць став "найдорожчим за всю війну":

"...загалом втрати становили 41 980 осіб".

За відомостями британської військової розвідки, попередній максимум становив 39 110 осіб, його було зафіксовано в травні поточного року. У розвідці вважають, що з початку повномасштабного вторгнення загальні втрати ворога в Україні становлять понад 696 000 загарбників.

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Росіяни намагаються наступати на низці напрямків у нашій країні, зокрема, в Донецькій області. Противники зазнають величезних втрат у живій силі та техніці. Загальні втрати ворога станом на 9 листопада 2024 року від початку повномасштабного вторгнення (стартувало рано вранці 24 лютого 2022-го), за відомостями Генерального штабу Збройних сил України, становлять приблизно 707 540 окупантів.

У жовтні президент Володимир Зеленський представив українцям план перемоги у війні. Зокрема, у документі йдеться про те, що нашій країні потрібно надати запрошення до НАТО. Пізніше український лідер наголошував, що ідеї про припинення вогню без надання нашій країні гарантій безпеки можуть призвести до подальшої окупації росіянами.

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