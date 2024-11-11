Британський міністр оборони вирішив розвіяти побоювання, які існують щодо Трампа.

Дональд Трамп не покине Україну і не відвернеться від НАТО. Таке переконання висловив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі в інтерв’ю Sky News.

Британський міністр переконаний, що обраний президент США буде підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно", попри власні обіцянки Трампа швидко закінчити війну.

"[Трамп] визнає, що країни отримують безпеку через силу, так само, як це роблять альянси, такі як НАТО, і я очікую, що США залишаться поряд із такими союзниками, як Великобританія, стоячи з Україною стільки, скільки потрібно, щоб перемогти вторгнення Путіна", – заявив Гілі.

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Гілі також не вірить, що за нового президента США відвернуться від НАТО.

"Вони визнають важливість альянсу, вони визнають важливість уникнення подальшого конфлікту в Європі. Але я кажу, і я стверджував протягом деякого часу, що європейські країни в НАТО повинні робити більше важкої роботи", – заявив міністр оборони Британії.

Він додав, що Трамп "справедливо підштовхував європейські країни робити більше до кращого фінансування НАТО".

Трамп – президент США: перспективи для України

Як писав УНІАН, Трамп у перший день на посаді хоче посадити Україну та РФ за стіл переговорів. Його прессекретарка Керолайн Лівітт заявила, що тепер Трамп зможе дати старт переговорам щодо миру в Україні.

Також ми розповідали, що Польща хоче створити альянс з Британією, щоб захистити Україну від Трампа. Найближчими днями керівництво Польщі обговорить цю ідею з прем'єром Великої Британії.

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