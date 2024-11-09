Протягом двох місяців після того, як українці створять виробництво і передадуть нові безпілотники ЗСУ, росіяни знаходять спосіб протистояти їм.

Життєвий цикл військових технологій, зокрема, безпілотників, в Україні становить два місяці, потім росіяни адаптуються до загроз. Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі, пише The Telegraph.

"По суті, життєвий цикл технологій на передовій становить близько двох місяців. Протягом двох місяців після того, як українці створять виробництво, передадуть нові безпілотники в руки своїх передових сил, росіяни знаходять спосіб протистояти їм. Тому темпи інновацій, виробництва, а також загальна прихильність суспільства абсолютно необхідні", - зазначив він.

Гілі також вважає, що незалежно від того, хтоб переміг на виборах у США - Камала Гарріс чи Дональд Трамп - Америка зміщує свій стратегічний пріоритет і фокус і робитиме це далі в бік Індо-Тихоокеанського регіону. За його словами, "це реальність, яку мають визнати всі країни НАТО".

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Він також заявив, що Україні має бути надана "свобода вирішувати, як збалансувати боротьбу і переговори".

Міністр оборони Британії також спростував твердження про те, що нинішній імпульс Росії на полі бою означає, що її неможливо зупинити і вважає, що Україна і Захід можуть виграти війну на виснаження.

"Захід може і повинен", - зазначає він.

Нові технології у війні в Україні

Раніше Міноборони кодифікувало і допустило до використання в Силах оборони новий вітчизняний бронеавтомобіль UAT-TISA.

Також днями Міністерство оборони України отримало перший патент на технологію детекції ворожих FPV-дронів під назвою "Вітряк М". У міністерстві пояснили, що це інноваційний пристрій, який дає змогу виявляти ворожі FPV-дрони, забезпечуючи додаткову перевагу на полі бою.

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