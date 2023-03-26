Путін спеціально "притримав" свій план з залякування України та Заходу на майбутнє.

Президент РФ Володимир Путін, ймовірно, пообіцяв своєму політичному "другу" Олександру Лукашенку розмістити на території Білорусі ядерну зброю ще до початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну.

До такого висновку схиляються аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW). У своєму новому звіті вони кажуть, що Путін, швидше за все, не змінював своїх планів про ядерне озброєння Білорусі, однак, з урахуванням вторгнення в Україну, вирішив скористатися ситуацією й зробив відповідний анонс в рамках нової інформаційної кампанії з залякування Києва та його партнерів.

У ISW звертають увагу на те, що лідер Білорусі Олександр Лукашенко просив у Путіна ядерні боєголовки ще 30 листопада 2021 року - фактично за кілька місяців до початку вторгнення військ РФ. Також у лютому 2022 року Білорусь офіційно скасувала конституційну норму щодо нейтрального статусу країни щодо володіння ядерною зброєю.

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Однак тоді, на думку аналітиків, Путін утримався від розгортання боєголовок, щоб зберегти для себе цей "козир" на майбутнє.

Путін готує Білорусь до ядерної зброї

Нагадаємо, що 24 березня стало відомо, що лідер РФ Володимир Путін готовий передати Білорусі потенційний носій ядерної зброї ОТРК "Іскандер". Про це диктатор заявив особисто в інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ, зазначивши, що це їхня спільна з Лукашенком відповідь заходу. Також він заявив, що РФ вже розмітила в Білорусі 10 літаків, які здатні нести ядерні боєголовки.

На відповідні погрози вже відреагували в США. Там поки що дотримуються "обережної" позиції з приводу заяви Путіна й кажуть, що не бачать ознак готовності РФ застосувати ядерну зброю. Однак там підтвердили, що Лукашенко і Путін обговорювали між собою "ядерну угоду" у 2022 році.

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