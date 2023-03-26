У Штатах не бачать ознак того, що Кремль планує застосувати свою ядерну зброю.

У Сполучених Штатах Америки відреагували на заяву президента РФ Володимира Путіна про плани розмістити ядерну зброю на території Білорусі.

Як зазначає Reuters, у Штатах "відреагували обережно". Високопоставлений представник адміністрації підкреслив, що Росія і Білорусь обговорювали подібну угоду в минулому році. Він додав, що немає жодних ознак того, що Кремль планує застосувати свою ядерну зброю.

"Ми не бачимо ні причин для коригування нашої власної стратегічної ядерної позиції, ні будь-яких ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю. Ми, як і раніше, віддані колективній обороні альянсу НАТО", – заявив чиновник.

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Ядерні погрози Росії

Погрози застосувати ядерну зброю лунають з боку РФ далеко не вперше. З початку повномасштабного вторгнення в Україну в Росії постійно повертаються до цієї теми.

Екс-президент РФ і заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв вкотре загрожує ядерним ударом, якщо Україна спробує повернути тимчасово окупований Крим. Він заявив, що деокупація півострова буде вважатися посяганням на існування Росії.

Водночас на Заході вважають, що візит до Москви лідера Китаю Сі Цзіньпіна знизив ймовірність застосування Росією ядерної зброї. Таку думку висловив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель.

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