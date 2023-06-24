Генерал Суровікін заявив, що "противник тільки й чекає коли у нас загостриться внутрішньополітична обстановка".

Російські генерали звернулися до бійців ПВК "Вагнер" і закликали їх зупинитися.

Генерал Суровікін, якого хвалив Пригожин, закликав зупинити колону ПВК і підкоритися Путіну.

"Я тільки що за наказом керівництва Міністерства оборони прибув з переднього краю, з передової, де наші війська б'ються з противником на смерть з переважаючими силами противника, несуть втрати, але стоять на своїх позиціях. Я звертаюся до керівництва, командирів і бійців ПВК Вагнера. Ми разом з вами воювали, несли втрати, разом перемагали. Ми однієї крові, ми воїни", - сказав він.

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Суровікін заявив, що "противник тільки й чекає коли у нас загостриться внутрішньополітична обстановка".

"Не можна грати йому на руку. Поки не пізно, потрібно підкоритися волі і наказу всенародно обраного президента РФ, зупинити колони, повернути їх в пункти постійної дислокації. Вирішити всі проблеми тільки мирним шляхом під керівництвом верховного Головнокомандувача Збройними силами РФ", - додав він.

Також з'явилося звернення першого заступника начальника Головного управління Генерального штабу ЗС РФ генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва. Він назвав дії ПВК Вагнера "ударом в спину країні і президенту".

"Те, що відбувається зараз - це кричущий факт, який, крім божевілля, я не можу пояснити <...> це державний переворот. Така провокація могла бути придумана тільки ворогами Російської Федерації", - завив Алексєєв.

У свою чергу ТГ-канал AP Wagner відповів генералам.

"Командири ПВК "Вагнер" залишаються вірні найперспективнішому політику і будуть виконувати будь-який його наказ. Ні ФСБ, ні Суровікін вже не зможуть зупинити те що почалося. Всі генерали, які з тремтячими руками звертаються до музикантів із закликами зупинитися вже фактично підписали собі вирок. Трибунал обов'язково буде. Суровікін ще відповість за здачу Херсона", - сказано в повідомленні.

Ситуація в РФ через ПВК "Вагнер" - деталі

У Москві силовиків привели в підвищену готовність, а в Ростовській області озброюють солдатів строкової служби після заяв Пригожина.

Московське управління ФСБ піднімають по тривозі. Це підтверджує джерело в армійських колах, що повідомляє про тривогу в московському гарнізоні.

У ФСБ РФ заяви і дії Євгена Пригожина назвав "закликами до початку збройного громадянського конфлікту на території РФ".

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