Там стверджують, що заяви і дії Пригожина фактично є закликами до початку збройного громадянського конфлікту на території РФ.

У ФСБ РФ заяви і дії Євгена Пригожина назвали "закликами до початку збройного громадянського конфлікту на території РФ".

Центр громадських зв'язків ФСБ також закликав найманців ПВК Вагнера не виконувати "злочинні накази Пригожина" і "вжити заходів до його затримання".

Там стверджують, що заяви і дії Пригожина фактично є закликами до початку збройного громадянського конфлікту на території РФ.

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"Інформація в соцмережах від імені Пригожина про нібито удари Міноборони по ПВК "Вагнер" не відповідає дійсності і є провокацією. Справу за фактом заклику до заколоту з боку Пригожина порушено у зв'язку з серйозністю ситуації і загрозою ескалації. Збройні Сили Росії продовжують виконувати бойові завдання на лінії зіткнення з ЗСУ в районі проведення спецоперації", - заявили в ФСБ.

Ситуація з Пригожиним-деталі

ФСБ Росії порушити кримінальну справу проти керівника ПВК "Вагнер" Пригожина за закликом до збройного заколоту. Пізніше Генпрокуратура РФ повідомила про порушення кримінальної справи проти Євгена Пригожина за фактом організації збройного заколоту.

"Його діям буде дана належна правова оцінка. За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 20 років", - йдеться в повідомленні відомства.

У Москві силовиків привели в підвищену готовність, а в Ростовській області озброюють солдатів строкової служби після заяв Пригожина.

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