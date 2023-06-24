Тим, хто на них чергує, віддається наказ відкривати вогонь "у разі виникнення загрози".

Московське управління ФСБ піднімають по тривозі. Це підтверджує джерело в армійських колах, що повідомляє про тривогу в московському гарнізоні.

За даними близького до спецслужб РФ джерела Бі-бі-Сі, на трасі "Дон" (це дорога Москва — Воронеж - Ростов-на-Дону) ФСБ за підтримки СОБР (спеціальних загонів швидкого реагування військ Нацгвардії) виставляють блокпости. Тим, хто на них чергує, віддається наказ відкривати вогонь "у разі виникнення загрози". Техніка при цьому в режимі готовності, але наказу про її висунення частини поки не отримували.

Джерело ВЧК-ОГПУ повідомляє, що підрозділи ССО взяли під охорону будівлю Міністерства оборони на Фрунзенській набережній.

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Ситуація в РФ - подробиці

Пригожин стверджує, що військове командування РФ нібито "використовувало втемну" артилеристів, які завдавали удару по тилах ПВК "Вагнер" і звинуватив Шойгу у "втечі" з Ростова-на-Дону.

Після заяв Пригожина порушено справу про заклик до збройного заколоту, заявили в Національному антитерористичному комітеті.

ЗМІ додають, що московські силовики приведені в підвищену готовність, а в столиці вводиться план "Фортеця" - це план по захисту об'єктів МВС. Точні дії співробітників при цьому плані підпадають під держтаємницю, але відкрито відомо, що входи і виходи в будівлі МВС перекриваються.

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