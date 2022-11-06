Віце-прем'єр, міністр з реінтеграції Ірину Верещук заявила, що Путін має намір знищити Україну як державу.

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну вже очевидно, що говорити про початок переговори з агресором можна буде тоді, коли росіяни покинуть окуповані землі.

Таку заяву зробила віце-прем'єр, міністр з реінтеграції Ірину Верещук в інтерв'ю виданню Corriere della Sera, зазначивши при цьому, що будь-які територіальні поступки, про які говорять деякі західні політики повністю виключені.

На питання журналіста, коли між Україною і РФ почнеться дипломатія, вона відповіла: "Зміна темпу може відбутися тільки тоді, коли Росія залишить землі, на які вона вдерлася".

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"Українці в цьому чіткі та одностайні: ми не будемо торгувати нашим народом і частиною наших регіонів, як в Криму, так і на Донбасі. Путін націлений не тільки на землі, не маємо ілюзій, що компроміс можливий. Путін має намір знищити нас як державу. Для нас це питання життя або смерті", - підкреслила вона.

Переговори з агресором:

22 вересня 2022 року президент України Володимир Зеленський розповів, за яких умов готовий вести переговори з Росією.

30 вересня 2022 року Україна відмовилася вести дипломатичні бесіди з агресором, поки при владі перебуває Володимир Путін. Таке рішення ухвалили на засіданні РНБО, а 4 жовтня президент Володимир Зеленський ввів його в дію.

За словами керівника ОПУ Андрія Єрмака, ракетний терор України 10 жовтня — це спроба схилити нашу країну до переговорів.

Пізніше Зеленський розповів, що за вісім днів Росія зруйнувала 30% електростанцій в країні. Після такого воєнного злочину для можливості переговорів з режимом Путіна "не залишилося місця".

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