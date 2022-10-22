За словами президента, коли Росія поверне території у міжнародно визнаних кордонах від 1991 року, тоді Україна скаже, в якому форматі і з ким готова говорити.

Президент України Володимир Зеленський розповів, за яких умов готовий вести перемовини з Росією.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю канадським каналам CTV та CBC.

Він нагадав, що після проведення Росією "референдумів" на окупованих територіях Україна заявила про остаточне припинення перемовин з чинним російським президентом.

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"Референдуми стали крапкою у цій історії. Вони можуть повернути нам назад нашу територію, якщо вони хочуть перемовин. Вони повинні вийти з нашої території та залишити нам нашу землю у міжнародно визнаних кордонах від 1991 року. І тоді ми скажемо, в якому форматі та з ким ми готові говорити. Це справедливо. Щоб говорити, треба відмотати до того моменту, коли наші держави говорили. А це було до війни - до 2014 року", - сказав президент.

На думку Зеленського, з тієї точки можна спробувати вирішити питання дипломатичним шляхом.

Переговори з Росією - що відомо

Україна відмовилася вести дипломатичні бесіди з агресором, поки при владі перебуває Володимир Путін. Таке рішення ухвалили на засіданні РНБО, а 4 жовтня президент Володимир Зеленський ввів його в дію.

За словами керівника ОПУ Андрія Єрмака, ракетний терор України 10 жовтня — це спроба схилити нашу державу до переговорів.

Пізніше Зеленський розповів, що за вісім днів Росія зруйнувала 30% електростанцій в країні. Після такого військового злочину для можливості переговорів з режимом Путіна "не залишилося місця".

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