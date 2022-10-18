У разі продовження ударів по критичній інфраструктурі можливі віялові відключення електроенергії.

З 10 жовтня 2022 року через російські удари по об'єктах критичної інфраструктури в Україні зруйновано третину електростанцій, що стало причиною масштабних відключень електроенергії по всій країні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ще один вид російських терористичних атак: спрямовані на 🇺🇦 енергетичну та критичну інфраструктуру. З 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові відключення електроенергії по всій країні", - написав він у Twitter.

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Зеленський наголосив, що для можливості переговорів з режимом Путіна "не залишилося місця".

Водночас в Офісі президента наголосили: якщо російські окупанти продовжуватимуть і надалі наносити удари по об'єктах енергетичної інфраструктури, то в Україні можливі віялові відключення електроенергії.

"У нас у найближчому майбутньому важкі часи, тому треба усім приготуватися, по-перше, до економії електроенергії, а, по-друге, можливі також і віялові відключення, якщо удари продовжаться. Ми розуміємо, що у росіян така ціль - залякати населення, відключити від енергопостачання, від води і від теплопостачання взимку, тому усьому населенню треба готуватися до дійсно важкої зими", – додали в ОП.

При цьому там заявили, що наразі критична ситуація зберігається по всій країні, і регіони залежать один від одного.

"Один регіон залежить від іншого. Потрібно готуватися по всій країні до того, що можуть бути відключення як електроенергії, так і водопостачання та теплопостачання", – резюмували в Офісі президента.

Удари по інфраструктурі України: що відомо

У вівторок, 18 жовтня, Росія завдала потужного удару по енергетичному об'єкту в Дніпрі. Крім того, є влучання по критичній інфраструктурі в Києві та Житомирі. В результаті ударів окупантів у більшій частині України можуть бути віялові відключення електроенергії.

Через руйнування критичної інфраструктури України в Польщі чекають на нову хвилю біженців. Влада Польщі прогнозує приїзд до 800 тисяч українців з наближенням зими. Там зазначили, що нещодавні атаки росіян призвели до руйнування теплових електростанцій та інших об'єктів критичної інфраструктури, що призведе до проблем з опаленням.

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