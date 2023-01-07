Приватна армія Пригожина має певну автономію, але вона залежить від російської держави.

Незаконне збройне угруповання, відоме як "ПВК Вагнера", не є незалежною структурою, оскільки Кремль її повністю контролює. Про це заявила речник Міністерства оборони США Лора Купер.

Вона зазначила, що взаємодія підрозділів "вагнерівців" з регулярними частинами Збройних сил РФ – це "не традиційні відносини" окремих структур всередині однієї армії.

"Але в той же час, знаєте, Вагнер не є повністю незалежною організацією, він, безумовно, діє як частина загального російського військового вторгнення в Україну, за підтримки і керівництва кремлівських лідерів", – заявила Купер.

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Спікер Пентагону зазначила, що Кремль дозволяє "групі Вагнера" вербувати ув'язнених для подальшої відправки на фронт в Україні. За словами Купер, між "групою Вагнера" і російською державою існують "симбіотичні відносини" і координація дій.

Війна в Україні: участь "вагнерівців"

Бойовики так званої "ПВК Вагнера" беруть участь у війні проти України ще з 2014 року, в чому зізнався власник "вагнерівців" олігарх Євген Пригожин.

Якщо в минулі роки лави угруповання поповнювалися за рахунок звичайних найманців, в першу чергу з числа колишніх військових РФ і бойовиків "ЛДНР", то в 2022 році Пригожин почав масово вербувати російських в'язнів із тюрем.

На фронті в Україні "вагнерівці" задіяні в основному на Бахмутському напрямку, де вони несуть величезні втрати у багатомісячних безуспішних спробах захопити місто.

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