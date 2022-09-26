Раніше він особисто вербував в ПВК ув'язнених.

Російський бізнесмен Євген Пригожин, якого називають "кухарем Путіна", розповів, як була створена ПВК "Вагнера", що воювала в Україні, Сирії та Судані.

Його заяву опубліковано прес-службою пов'язаної з ним компанії "Конкорд".

Пригожин, який раніше судився зі ЗМІ, які стверджують про його причетність до приватної військової компанії, протягом останнього часу перестав приховувати свій зв'язок з нею. На запитання журналістів про те, чому це сталося, Пригожин розповів про створення ПВК.

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Він пояснив, як допомагав Росії розв'язати криваву війну в Україні 8 років тому, збираючи групу "захисників росіян" на Донбасі.

"Сам почистив стару зброю, сам розібрався з бронежилетами і знайшов фахівців, які змогли мені в цьому допомогти. З цього моменту, 1 травня 2014 року, і народилася група патріотів, яка згодом отримала назву БТГ "Вагнер", – каже Пригожин.

Він визнав, що "вагнерівці" брали участь у війні проти України, захоплюючи об'єкти в Донецькій і Луганській області, а також "захищали" людей в Сирії та інших арабських країнах.

Пригожин називає учасників незаконного формування "героями", які "захищають знедолених", і "однією з опор" Росії.

"Я довгий час відбивав удари безлічі супротивників з однією головною метою — щоб не підставити цих хлопців, які є основою російського патріотизму. А здобував перемогу з цього приводу в численних судах, в тому числі за кордоном, тому що в будь-якій справі завжди має бути місце спорту, і матчі треба вигравати на полі противника", – каже Пригожин.

ПВК "Вагнера" у війні проти України

ПВК "Вагнера" (з 2022 року згадується також під назвою "Ліга"), збройне формування, що комплектується найманцями, було створено в 2014 році для участі в збройних конфліктах без залучення регулярних військ.

"Вагнерівці" брали участь у бойових діях, зокрема, на сході України, з 2014 року. Також Росія залучила їх під час повномасштабної війни, розв'язаної в 2022 році.

У 2017 році Служба безпеки України повідомила результати свого розслідування, згідно з яким перша інформація про бойовиків Вагнера з'явилася 29 травня 2014 року. Вони брали участь в боях за Луганський аеропорт, в битві за Дебальцеве. Також СБУ підозрює двох найманців у збитті Іл-76 під Луганськом 14 червня 2014 року.

У березні 2022 року члени угруповання почали брати участь у російському вторгненні в Україну. Як зазначає британська розвідка, ПВК діяла в координації з російськими військовими і несла відповідальність за певні ділянки фронту. Раніше група не залучалася Росією для відкритої військової діяльності.

Одним з їхніх завдань були диверсії, теракти і вбивства вищого керівництва України, зокрема, повідомляли про підготовку вбивства президента Володимира Зеленського. Також, як повідомляла українська розвідка, "вагнерівці" причетні до мінування Запорізької АЕС.

За даними Міністерства оборони Великобританії, ПВК "Вагнер" зазнала великих втрат у повномасштабній війні, і знизила вимоги для тих, хто хоче стати найманцем. Зазначали також, що Росія компенсує "вагнерівцями" гостру нестачу піхоти.

У вересні з'явилося відео, як куратор ПВК Пригожин агітує приєднуватися до неї засуджених російської колонії суворого режиму. Про особисту участь Пригожина у вербуванні засуджених повідомлялося з липня. Пригожин, прямо не підтверджуючи це, звернувся до критиків його дій зі словами, що у війні братимуть участь "або ПВК і зеки, або ваші діти".

Сам Пригожин розшукується ФБР через втручання у вибори президента США в 2016 році, як куратор "фабрики тролів". Також перебуває під санкціями ЄС через його роль у підриві територіальної цілісності України.

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