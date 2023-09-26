Багато окупантів вже вивозять свої сім'ї за межі Криму.

95% співробітників "ради міністрів" окупованого Криму в Сімферополі переведені на віддалену роботу після почастішання ударів по півострову. Це стосується і багатьох інших органів окупаційної адміністрації на території півострова.

Як повідомляє партизанський рух АТЕШ, окупанти прекрасно усвідомлюють невідворотність покарання за свої злочини. Безліч з них вже вивозить свої сім'ї за межі Криму.

"Такі дії демонструють реальну оцінку російської ППО і можливості утримання Криму самими окупантами. Це радикально відрізняється від їхніх заяв. Удари в Криму продовжаться поки останній російський солдат не покине українську територію", - сказано в повідомленні.

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Ситуація в Криму - останні новини

Удар ЗСУ по штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі 22 вересня, в результаті якого був ліквідований командувач ЧФ РФ адмірал Віктор Соколов, допомогли підготувати незадоволені російські офіцери.

Представник військово-морських сил (ВМС) ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, як на діяльність ворожого флоту вплине втрата командувача, порівнявши цю ситуацію з куркою без голови.

Військово-морський експерт Defence Express, капітан першого рангу у відставці Володимир Заблоцький заявив, що у російських загарбників виникли проблеми через знищення штабів Чорноморського флоту в тимчасово окупованому Севастополі та біля нього.

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