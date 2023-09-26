Інформацію про місцезнаходження високопоставлених російських командирів українські партизани отримали від російських офіцерів в обмін на фінансову винагороду.

Удар ЗСУ по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі 22 вересня, в результаті якого був ліквідований командувач ЧФ РФ адмірал Віктор Соколов, допомогли підготувати незадоволені російські офіцери.

Як повідомило виданню "Kyiv Post" партизанський рух у Криму (АТЕШ), ключову інформацію про місцезнаходження та діяльність високопоставлених російських командирів партизани отримали від російських офіцерів в обмін на фінансову винагороду.

"Нездатність Москви своєчасно виплачувати зарплату своїм військовослужбовцям відіграла ключову роль у руйнівному ракетному ударі минулого тижня у штабі Чорноморського флоту Росії", - зазначає видання.

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В АТЕШ заявили, що самі по собі затримки виплат не змушують військовослужбовців РФ йти проти російської влади, оскільки ті, хто їм допомагає, також вважають, що їхня країна "веде злочинну війну і що це необхідно зупинити".

У той же час, наголошується, що фінансова винагорода "допомагає їм прийняти рішення про співпрацю з рухом АТЕШ, вона служить додатковим стимулом".

В АТЕШ не уточнили розмір фінансової винагороди, але сказали, що цього достатньо, щоб покрити ризики для офіцерів та їх сімей.

Удар по штабу ЧФ РФ у Севастополі

22 вересня окупаційна влада заявила про ракетну атаку по штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі.

25 вересня в Силах спеціальних операцій розповіли про наслідки атаки на штаб. Зазначалося, що після поразки штабу ЧФ РФ було ліквідовано 34 офіцери, серед них командувач Чорноморського флоту. Ще 105 окупантів були поранені, а будівля штабу не підлягає відновленню.

Як зазначали у ВМС ЗСУ, з втратою командувача ЧФ РФ стане "куркою без голови" - матиме проблеми з керованістю військами.

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