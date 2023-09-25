Там прогнозують проблеми з керованістю військами.

Речник Військово-морських сил (ВМС) ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, як на діяльність ворожого флоту вплине втрата командувача, порівнявши цю ситуацію з куркою без голови.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання, що для флоту означає раптова втрата командувача, і як це може вплинути на його діяльність. "Треба розуміти механізм. Звісно, що умовний Путін не керує безпосередньо кораблями на морі. Для цього у нього є відповідні адмірали, які чудово знають у якому стані знаходяться сили, засоби, особовий склад, як правильно ними керувати… І в цей момент вони втрачають людину, яка всім цим процесом керує і разом з ним його штат, який так само керує флотом", - зазначив Плетенчук.

Він додав, що йдеться про досить велике угрупування. "Уявіть, що зараз частина цього механізму, головна, стає непрацездатною. Так, сьогодні вони вночі ще завдавали по інерції удари. Але… це нагадує ту саму курку, яка бігає без голови: вона бігає, щось робить, але вже вона мертва. Тому станом на зараз вони будуть мати відповідні проблеми з керованістю військами", - сказав Плетенчук.

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Речник також зауважив, що згодом ми дізнаємося, хто саме там був присутній - чи все командування, чи ні, але зазвичай верхівка працює разом. За його словами, це щонайменше начальник штабу та хтось із заступників.

На запитання, чи фіксуються вже зміни в діяльності російського Чорноморського флоту, зокрема біля Криму, Плетенчук зауважив, що у окупантів і раніше вже був дуже обмежений маневр.

"Застосовують вони здебільшого лише ті кораблі, які є носіями далекобійної зброї, керованих ракет. Відповідно застосовується менше десяти одиниць в бойовому порядку. Вся решта і до цього і зараз свій функціонал повноцінно виконувати не могла", - сказав він.

Речник додав, що відразу помітити зміни ми не зможемо. "Зараз когось перекинуть на Чорноморський флот всім цим керувати, але поки ці люди увійдуть в систему, поки вони зрозуміють розстановку всіх сил, засобів, то якийсь час у них на це буде витрачений, звісно втратиться оперативність", - зазначив Плетенчук.

Атаки на ЧФ РФ в окупованому Криму

13 вересня внаслідок удару по доку в окупованому Севастополі було пошкоджено великий десантний корабель "Мінськ". Також вдалося уразити підводний човен "Ростов-на-Дону".

22 вересня окупаційна влада заявила про ракетну атаку по штабу флоту в Севастополі. В українській розвідці зазначили, що в результаті атаки було ліквідовано не менше дев'яти осіб, ще 16 - отримали поранення. Повідомлялося, що серед них - генерал-полковник Олександр Романчук та начальник штабу генерал-лейтенант Олег Цеков.

Сьогодні, 25 вересня, у Силах спеціальних операцій опублікували оновлену інформацію щодо втрат окупантів в результаті проведення спецоперації зі знищення штабу Чорноморського флоту Російської Федерації та ВДК "Мінськ".

Зазначається, що після ураження штабу ЧФ РФ було ліквідовано 34 офіцера, серед них командувач Чорноморського флоту. Ще 105 окупантів було поранено, а будівля штабу не підлягає відновленню.

У ССО також зауважили, що враховуючи те, що "Мінськ" мав наступного дня вийти на бойове чергування, особовий склад був присутній на БДК. Тож безповоротні втрати склали 62 окупанта.

У Defense Express зазначили, що в результаті успішної атаки 22 вересня загинув командувач Чорноморським флотом РФ Віктор Соколов, і це стало першим випадком з часів російсько-японської війни і другим - за всю історію російських військово-морських сил, коли командувач флотом загинув під час бойових дій.

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