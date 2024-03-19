Міністр оборони Німеччини вважає, що дебати щодо постачання ракет Taurus можуть завдати шкоди.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що під час дискусій щодо постачання крилатих ракет Taurus для України, не можна залишати без уваги нагальні оборонні потреби Києва. За його словами, достатня кількість артилерійських снарядів, ракетна артилерія більшої дальності та протиповітряна оборона є більш важливими питаннями. Про це він сказав в ефірі радіо Deutschlandfunk, передає Tagesschau.

"Те, що секретна інформація просочилася із засідання, є частиною цієї какофонії. Кожен намагається своєю поведінкою зробити собі ім'я, якимось чином зіграти свою гру", - відповів він, критикуючи те, що дані з таємного засідання Комітету з питань оборони стали всім відомі.

Також міністр застеріг від шкоди щодо дебатів у питанні постачання Taurus.

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"По-перше, ця дискусія місяцями доводилася до крайнощів. Це право кожного, хто цього хоче. Ми не повинні були дійти до того, щоб виключити її раз і назавжди. Однак я вважаю, що має бути зрозуміло, що підтримка України в інших сферах є більш важливою", - додав Пісторіус.

Питання ракет Taurus для України: що відомо

Як писав УНІАН, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок таємно вмовляє Шольца доставити в Україну Taurus. У виданні Der Spiegel розповіли, що Німеччина може надати Києву Taurus, не перетинаючи "червоних ліній" канцлера Шольца.

"Один із її варіантів виглядає так: німці передають Taurus британцям, які передають їх українцям, але зберігають контроль над розміщенням та цілями. Поки що міністру закордонних справ не вдалося досягти успіху у Шольца", - йшлося у матеріалі.

Також повідомлялось, що переважна кількість німецьких депутатів у Європарламенті підтримали резолюцію щодо передачі Україні ракет Taurus, проте в Німеччині Бундестаг відхилив подібну резолюцію.