Один із варіантів - передача крилатих ракет британцям, які нададуть їх українцям за умови збереження німцями контролю над їхнім розміщенням та цілями.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок кулуарно намагається переконати канцлера Олафа Шольца доставити в Україну крилаті ракети Taurus. Про це пише Der Spiegel.

За даними видання, Бербок таємно працює над планом, як Німеччина може відправити Taurus в Україну, не перетинаючи "червоних ліній" Шольца.

"Один із її варіантів виглядає так: німці передають Taurus британцям, які передають їх українцям, але зберігають контроль над розміщенням та цілями. Поки що міністру закордонних справ не вдалося досягти успіху у Шольца", - йдеться у статті.

Зазначається, що однією з проблем є питання контролю - "куди цілитися, куди стріляти і куди потрапляти", і цей контроль неможливий без німецьких солдатів. При цьому, за словами експертів, крилата ракета може бути розгорнута в повному обсязі лише за допомогою Бундесверу, оскільки це потребує ретельного планування.

"Тільки тоді крилата ракета зможе виявити свої якості: пролетіти під радарами супротивника, автоматично обігнути позиції ППО і, нарешті, вразити ціль із точністю менше трьох метрів", - пише ЗМІ.

Автори матеріалу зазначають, що якщо Німеччина хоче розгорнути Taurus з його особливими перевагами, німецькі солдати повинні принаймні допомагати в плануванні місій. Але Шольц заперечує цей варіант.

"Як альтернативу Taurus можна було б використовувати в зменшеному варіанті - замість великих пакетів даних про місії в систему надходитимуть лише дані про цілі GPS. Однак у цьому випадку Україна використовуватиме високотехнологічну зброю не на повну силу", - констатує видання.

Передача Taurus Україні - останні новини

Напередодні Бундестаг провалив голосування щодо передачі крилатих ракет Taurus Україні. За відповідне рішення проголосували лише 190 німецьких парламентаріїв, тоді як проти виступили 495, п'ятеро - утрималися.

Як зазначили німецькі ЗМІ, перед голосуванням лідер фракції СДПН Рольф Мютценіх закликав заморозити війну в Україні, при цьому глава МЗС країни Анналена Бербок "приголомшено слухала його заяви".

Раніше Бербок підтримала обмін британських ракет Storm Shadow на Taurus для України. Вона нагадала, що такий "кільцевий обмін" вже використовувався в якості непрямої форми надання військової допомоги на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: