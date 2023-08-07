Ракети б'ють на 500 кілометрів і здатні накривати і південний берег Криму.

Україна все ж таки може отримати далекобійні ракети Taurus. В Німеччині ключові парламентські фракції досягли консенсусу щодо цього питання.

Про це повідомив у Facebook заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, посилаючись на інформацію друзів з Бундестагу. При цьому додав, що ще має бути офіційне рішення.

"Ці ракети б'ють на 500 кілометрів і здатні накривати всі окуповані території, включаючи південний берег Криму", - наголосив Чернєв.

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Він повідомив, що тривалий час українські парламентарі працювали зі своїми німецькими колегами, щоб сформувати групу підтримки.

"І ось, нарешті, крига скресла", - зазначає нардеп.

Довідка УНІАН. Німецько-шведська авіаційна крилата ракета Taurus призначена для високоточних ударів і ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника.

Ракети Taurus для України - що відомо

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус раніше заявив, що Німеччина не планує передавати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus. Офіційний Київ просив саме ці ракети ще в травні при підготовці Збройних сил України до контрнаступу.

6 серпня депутат парламенту правлячої в Німеччині Соціал-демократичної партії Андреас Шварц уперше закликав офіційний Берлін надати ЗСУ ракети Taurus. При цьому зазначив, що контрнаступ пробуксовує, бо Україна не має значних військово-повітряних сил для його підтримки. При цьому нагадав, що Україна вже має ракети Mars та Himars, але не обстрілює ними територію Росії.

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