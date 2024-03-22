Ворог підступно вдарив по житлових кварталах і по ДніпроГЕС, тему підриву якій наполегливо поширював напередодні.

Вночі російська армія завдала масованої атаки по різних регіонах України, при цьому змінювався рух ворожих дронів та виснажувався ресурс ЗСУ.

"Спочатку "шахеди" заходили з півдня кількома хвилями. Тривала напружена бойова робота підрозділів протиповітряної оборони. Дрони виконували складні маневри, змінюючи напрямки руху, виснажуючи ресурс людей і техніки", - розповіли у Силах оборони півдня України.

Як вказується, 25 безпілотних літальних апаратів типу "Shahed-131/136" силами протиповітряної оборони збито:

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14 в Одеській області;

5 - на Херсонщині;

4 - на Дніпропетровщині;

по одному в небі над Миколаївщиною та Запоріжжям.

На жаль, не вдалось уникнути влучань. Ворог поцілив по об'єктах енергетичної інфраструктури. Наразі фахівці вживають заходи з відновлення об'єктів та постачання електрики.

Вже ближче до світанку росіяни розпочали масовану ракетну атаку із застосуванням авіації та оперативно-тактичних комплексів "Іскандер" - 17 крилатих ракет вдалось знищити захисникам неба. Зокрема, 14 - на Дніпропетровщині та 3 - на Запоріжжі. В Запорізькій області 1 загиблий, 14 поранених, 2 особи вважаються зниклими безвісти.

"Ворог підступно вдарив по житлових кварталах і по ДніпроГЕС, тему підриву якій наполегливо поширював напередодні. Сім приватних будинків зруйновано, пошкоджено десятки інших, в тому числі багатоквартирних будинків. Зупинено рух транспорту греблею Дніпрогес. Перебоїв з електропостачанням немає", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Дніпропетровщині, в Криворізькому районі, ворог також поцілив по об'єктах енергетики. Інформації про постраждалих не надходило.

Ракетна атака на Україну

Раніше начальниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що, попередньо, на Одещині вночі українські захисники збили щонайменше 11 дронів, є пошкодження інфраструктури.

На Миколаївщині внаслідок ворожої атаки також пошкоджень зазнав обʼєкт енергетичної інфраструктури. Гуменюк додала, що ворог вишукує способи бути максимально ефективним, та подібних ракетних атак – день в день – "важко пригадати", але така атака була досить очікуваною.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, це була комбінована атака зі 151 повітряної цілі: наші захисники знищили 55 "Шахедів" та 37 крилатих ракет.

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