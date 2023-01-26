Наразі більшу увагу ворог зосереджує на центрі України.

Повітряні сили України очікують понад 30 ворожих ракет під час сьогоднішньої атаки ворога.

Наразі працює протиповітряна оборона. Про це в ефірі інформаційного марафону повідомив спікер командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Очікуємо понад 30 ракет, які вже почали з’являтися у різних областях. Працює протиповітряна оборона. Так, були вибухи. Дійсно, в кількох областях, зокрема, на Вінниччині, і залишатися потрібно в укритті, поки не буде повного відбою, тому що ракети можуть слідувати далі, можуть летіти в різні області. Зокрема, бачимо, що більшої уваги ворог все ж таки надає центру України", - сказав Ігнат.

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Ракетна атака РФ 26 січня

Як повідомляв УНІАН, по всій країні оголошена повітряна тривога через ракетну атаку Росії.

Вже відомо про збиття перших ворожих ракет над Україною.

Зокрема, повідомлялося про роботу протиповітряної оборони над Київщиною, а також про повітряний бій над Вінничиною.

Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла.

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