По всій Україні оголошена повітряна тривога через ракетну атаку Росії.

Українські військові контролюють повітряний простір над Вінниччиною. Наразі триває "повітряний бій".

"Йде повітряний бій", - зазначив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

За його словами, повітряні сили ЗСУ контролюють повітряний простір над областю.

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У свою чергу Вінницький міський голова Сергій Моргунов повідомив, що у місті чути роботу ППО. Він закликав жителів міста залшатися в укриттях.

Слід зазначити, що над Вінницькою областю ЗСУ збивають ракети та дрони, але жодних ворожих винищувачів над областю немає.

Ситуація в Україні зараз - що відомо

По всій країні вранці четверга, 26 січня, оголосили повітряну тривогу через ракетну атаку Росіцйської Федерації. Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив повідомили про збиття перших ворожих ракет над Україною. Зокрема, повідомлялося про роботу протиповітряної оборони над Київщиною.

Слід зазначити, що станом на 26 січня Збройні сили України ліквідували близько 123 860 російських військових.

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