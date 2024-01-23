У Києві внаслідок обстрілу постраждали семеро людей.

Сьогодні, 23 січня, російські окупанти атакували Київ ракетами. Наслідки зачепили декілька районів столиці.

Як повідомив мер Віталій Кличко, у Святошинському районі загорілись легкові авто та будівля. Також є попередня інформація про влучення уламків у будівлю дитсадка.

У Соломʼянському районі в багатоквартирному будинку вибуховою хвилею повибивало вікна. Однак за іншою адресою у цій частині міста викликали медиків.

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У Печерському районі столиці сталось влучання у нежитлову будівлю. Туди виїхали екстрені служби.

"За інформацією на цей час, пʼятеро постраждалих за різними адресами в Соломʼянському районі столиці", - написав Кличко.

Загалом є 7 потерпілих внаслідок ранкової атаки на столицю. Шістьох людей госпіталізували. 13-річному хлопцю медики надали допомогу на місці.

Як повідомляє КМВА, в Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків на дах багатоповерхового житлового будинку та на територію дитячого садочку. Однак до пожеж та руйнувань це не призвело. Інформації щодо постраждалих не надходило.

Пізніше у житловому будинку у Святошинському районі в одній із квартир виявили не здетоновану бойову частину ракети.

Наразі відомо про одну загиблу та ще чотирьх поранених. Більшість з них мають мінно-вибухові травми.

Ракетна атака по Україні - останні новини

Рано вранці українські військові зафіксували виліт декількох російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Окрім столиці постраждало ще одне велике місто. Російські окупанти завдали удару по Харкову та області, у передмісті обласного центру є чотири "прильоти". Пізніше стало відомо, що вороги вдарили по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі Харкова, і під завалами люди.

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