Не ігноруйте повітряні тривоги.

Українські військові зафіксували виліт декількох російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Командування Повітряних сил Збройних сил України у своєму офіційному Telegram-каналі закликає бути уважними. Вони повідомлять, якщо російські загарбники здійснять пуски ракет. "Зафіксовано політ декількох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у південно-східному напрямку (район Каспійського моря)", - йдеться у повідомленні.

На той час у низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. О 03:58 її скасували. Також військові зазначили, що згодом повідомлять точну кількість стратегічних бомбардувальників, які підняли окупанти.

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Тривога в Україні 22 січня: що відомо

Минулої ночі окупанти випустили по Україні вісім ударних "шахедів", наша протиповітряна оборона знищила всі БПЛА в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Вдень у всіх областях двічі лунала повітряна тривога, коли російські загарбники піднімали у небо МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

Вже ввечері повідомлялося про декілька груп безпілотників на межі Херсонської та Миколаївської областей.

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