ППО успішно впоралася із захистом столиці, прямих влучань не допущено.

Під час нічної атаки по Києву російський агресор застосував близько 15 ракет типу Х-101. Жодна не змогла вразити призначену їй ціль, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Відзначається, що сьогоднішня повітряна атака по Києву – вже п'ята з початку травня і найпотужніша з усіх.

"Сьогоднішня нічна атака була здійснена з чотирьох бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря. Нагадаю, що напередодні рашисти навмисно задіяли рекордну кількість "Shahed" аби виявити і максимально виснажити ППО Києва. Але, як і на фронті, плани агресора провалилися", – повідомив глава КМВА Сергій Попко.

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За його словами, українські бійці змогли відбити повітряний наліт на столицю, не допустивши жодного влучання ракети по заданій цілі.

"За попередьною інформацією, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено близько півтора десятка ворожих повітряних цілей! Влучань не допущено.Попередньо, без жертв і серйозних руйнувань внаслідок падіння уламків", – заявив він.

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Раніше сьогодні в КМВА повідомили, що в результаті нічної атаки на Київ уламки однієї зі збитих ракет впали на території приватного домоволодіння, спричинивши там пожежу. Про постраждалих поки нічого не відомо.

Безпосередньо на фронті за останню добу відбито понад 40 спроб ворога наступати вглиб української території. Найгарячіші напрямки - Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар'їнський.

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