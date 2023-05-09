Повідомляється, що в регіоні працює ППО.

Вранці 9 травня у всіх українських областях було оголошено повітряну тривогу через загрозу запуску ракет Росією. Вибухи чули мешканці Києва та області.

06:02. Попередні наслідки збиття ворожих ракет над Києвом:

◽️у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків у двір приватного будинку сталося загоряння;

Відео дня

◽️у Шевченківському районі виявлено уламки на проїжджій частині.

05:22. У Києві пролунав дуже потужний вибух. Над столицею та на її околицях спрацювала ППО, заявляють у КМВА.

Як повідомила Київська обласна військова адміністрація, у Київській області працюють Сили протиповітряної оборони:

"Київщина. Увага! Ракетна загроза! Сили ППО працюють по цілях. Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги".

Також українців закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладти в мережу роботу українських захисників.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили про те, що українська ППО працює на околицях столиці.

Атака на Київ 8 травня 2023

У ніч проти 8 травня російські окупанти атакували Київську область ударними дронами іранського виробництва Shahed-136/131.

Було застосовано 35 ударних БпЛА, які атакували з північного напрямку – аеродрому Сеща Брянської області. Українській ППО вдалося знищити усі 35 дронів.

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що вночі 8 травня 2023 року була наймасовіша атака росіян на Київ з початку повномасштабного вторгнення.

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