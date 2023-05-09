На поточний момент немає даних про влучання ракет по цілях на території столиці.

В результаті падіння уламків ракети, збитої над Києвом, сталося загоряння на території приватного домоволодіння в Голосіївському районі столиці. Даних про постраждалих немає, повідомляє Київська Військова міськадміністрація.

"Попередні наслідки збиття ворожих ракет над столицею в Голосіївському районі в результаті падіння уламків у двір приватного будинку сталося загоряння. Інформація перевіряється. У Шевченківському районі виявлено уламки на проїжджій частині", - йдеться в повідомленні.

В адміністрації зазначили, що даних про постраждалих на поточний момент немає.

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Повітряний наліт в ніч на 9 травня

З вечора 8 травня російський агресор почав "святкувати" свою версію "Дня Перемоги" обстрілами української території з наземних ракетних комплексів. Під удар потрапили Харківщина, Дніпро і Запорізький регіон.

Близько 4 ранку 9 травня агресор зробив більше масштабну ракетну атаку з використанням стратегічної авіації. По всій Україні була оголошена повітряна тривога. У Києві та інших містах працювала ППО.

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