Сергій Лисак зазначив, що серед постраждалих троє дітей.

Російські ракети під час нічної атаки влучили в цивільну забудову в Дніпропетровській області. В результаті удару постраждали 25 осіб, серед них - троє дітей.

"Ворог атакував ракетами. 7 з них військові Повітряного командування "Схід" збили. Але є і влучання. Дісталося Павлоградському району. Попередньо, постраждали 25 осіб. Серед них троє - діти", - повідомив керівник військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

За його словами, в Павлограді пошкоджено промислове підприємство, в результаті чого спалахнула пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. При цьому він зазначив, що в житловому районі пошкоджено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, шість закладів шкільної та дошкільної освіти, а також п'ять магазинів.

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"Є руйнування і в громадах району. У Вербківській – побито майже 40 житлових будинків, у Юр'ївській - 2. У Межиріцькій - пошкоджена школа", - підсумував чиновник.

Ракетна така Росії 1 травня - що відомо

В ніч на 1 травня російські окупанти влаштували масштабну ракетну атаку. Сигнал про небезпеку пролунав по всій території України. У деяких областях працювало ППО.

На ранок 1 травня глава КМВА Сергій Попко повідомив, що сили ППО, за попередніми даними, знищили всі російські ракети і БПЛА. При цьому він вказав, що інформації про жертви та руйнування житлових об'єктів або інфраструктури немає.

Всього сили протиповітряної оборони України під час масованої ракетної атаки РФ в ніч на 1 травня знищили 15 крилатих ракет з 18.

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