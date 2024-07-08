Сили протиповітряної оборони збили 30 ворожих ракет.

Сьогодні, 8 липня, російські окупанти випустили по Україні 38 ракет різних типів, з них 30 було збито.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук в Telegram зазначив, що 8 липня близько 10-ї ранку ворог завдав комбінованого ракетного удару по Україні із використанням ракет повітряного, морського та наземного базування.

За попередніми даними, російські військові злочинці випустили 38 ракет різних типів:

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1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

4 балістичні ракети "Іскандер-М";

1 крилату ракету 3М22 "Циркон";

13 крилатих ракет Х-101;

14 крилатих ракет "Калібр";

2 крилаті ракети Х-22;

3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Олещук зазначає, що Протиповітряній обороні вдалось знищити 30 ворожих ракет:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

3 балістичні ракети "Іскандер-М";

11 крилатих ракет Х-101;

12 крилатих ракет "Калібр";

3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

"Світ має жорстко відреагувати на цей злочин. І дискусій про те чи можна завдавати ударів по військових об’єктах на території Росії взагалі не повинно бути. Помстимося за кожного українця", - наголосив Олещук.

Удар по Україні 8 липня 2024 - головні новини

8 липня російські окупанти вдарили по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит". СБУ кваліфікувала це як воєнний злочин і відкрила за даним фактом кримінальне провадження. За попередніми даними слідчих, для вогневого ураження медустанови окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101.

Як повідомив прес-центр СБУ, на місці трагедії уже знайдено відповідні докази: зокрема уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частина руля цієї ж ракети.

Як повідомив мер києва Віталій Кличко, у лікарні Охматдит наразі 16 постраждалих. Семеро з них - діти. 15 постраждалих госпіталізували.

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