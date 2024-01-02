Підрозділи протиповітряної оборони збили шість "Шахедів".

Російська армія атакувала південь двома хвилями дронів-вбивць. Як повідомляють Сили оборони півдня України, нічна ворожа дронова атака на півдні була відпрацьована максимально результативно.

За даними військових, зі вчорашнього вечора росіяни двома хвилями запускали дрони з паузою в понад три години. Перша хвиля тривала близько години, друга - п'ять годин поспіль.

Підрозділи протиповітряної оборони збили 6 безпілотників типу "Shahed-131/136": три - на Миколаївщині, два - на Дніпропетровщині, один - на Херсонщині.

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У Миколаєві уламки збитого БпЛА спричинили пожежу гаражів, яку вогнеборцям вдалось оперативно ліквідувати. На щастя, люди не постраждали.

Окрім того, за словами начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, у Миколаївському районі 1 січня о 10:45 та сьогодні о 00:55 ворог завдавав артилерійських обстрілів по місту Очаків. Також вчора обстрілів зазнала акваторія Очаківської громади. Крім того, артилерійські удари фіксувалися по селу Солончаки Куцурубської громади.

Атака по Україні на Новий рік - подробиці

У Новорічну ніч Кремль тероризував Україну дронами-камікадзе: одинадцять годин поспіль захисники неба відбивали повітряний напад ударних БпЛА типу "Shahed-136/131. Чотири дрони знищили мобільні вогневі групи Одеського прикордонного загону, ще один ворожий безпілотник збили військовослужбовці Морської охорони Державної прикордонної служби.

А 1 січня на півдні українські захисники пустили на брухт чотири ворожих безпілотники. Зокрема увечері на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" було знищено БпЛА "Shahed-136/131". Також протягом дня на Херсонщині знищено розвідувальний безпілотник "Мерлін-ВР" та два ударних БпЛА "Ланцет".

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