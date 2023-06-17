Ціль нібито уразили групованим ударом "високоточною зброєю".

В Міноборони РФ заявили, що у п'ятницю, 16 червня, під час масованої ракетної атаки на Україну нібито знищили "один з центрів прийняття рішень ЗСУ".

Як повідомляється у зведенні Міноборони РФ, ціль нібито уразила "високоточна зброя".

"16 червня Збройні Сили Російської Федерації завдали групового удару високоточною зброєю великої дальності морського та повітряного базування по одному з центрів прийняття рішень Збройних сил України. Мета удару досягнута. Визначений об'єкт уражено", - заявили росіяни.

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Ракетний удар по Україні 16 червня - що насправді відбулося

Близько 11:00 16 червня у низці областей України прозвучала повітряна тривога. У Києві та області пролунали вибухи. Як стало відомо потім, це була робота ППО. Російські окупанти вдарили крилатими ракетами "Калібр" та аеробалістичними ракетами Х - 47 "Кинджал". Знищено усі запущені ракети.

Варто зазначити, що ракети полетіли на Київ під час візиту африканських лідерів, досить лояльних до режиму Путіна. Прес-секретар президента ПАР Сиріли Рамафоси заявив, що їхня делегація нібито не чула ні сирен, ні вибухів у Києві під час свого візиту. Втім, сьогодні росіяни підтвердили, що ракетна атака була.

Представник із закордонних справ і політики безпеки Європейської комісії Петер Стано на брифінгу в Брюсселі заявив, що африканські лідери повинні усвідомити справжні наміри президента РФ Володимира Путіна щодо війни проти України після сьогоднішньої ракетної атаки.

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