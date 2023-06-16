За його словами, "мирна програма" йде за планом.

Прес-секретар президента ПАР Сиріли Рамафоси заявив, що їхня делегація нібито не чула ні сирен, ні вибухів у Києві під час свого візиту.

Так він відповів на пост, в якому користувач Twitter цитував Reuters: "Щонайменше два вибухи прогриміли в Києві в п'ятницю, і завили сирени повітряної тривоги, коли африканські лідери почали мирну місію, сподіваючись виступити посередником між Україною і Росією".

У відповідь Вінсент Магвенья написав: "Як не дивно, ми не чули ні сирен, ні вибухів. Програма #AfricanPeaceMission йде за планом".

Обстріл Києва під час візиту делегації ПАР

Як відомо, сьогодні вранці в Україну прибув президент ПАР. Разом з іншими африканськими лідерами він хоче представити свій "мирний план" по завершенню війни в Україні. Після Києва він має намір відвідати Москву.

Вранці РФ завдала чергового ракетного удару по Україні. В результаті атаки в Київській області були зруйновані три житлових будинки, ще 15 споруд отримали пошкодження. Постраждали семеро людей.

За даними Reuters, під час атаки африканські лідери пішли в київський готель, щоб сховатися в бомбосховищі.

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