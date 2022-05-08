Частина населених пунктів залишилася без електрики і води.

В Одеській області внаслідок ракетних ударів у ніч на 8 травня поранення отримали три людини.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Одеської обласної прокуратури.

Як зазначається, в ніч на 8 травня Збройні сили РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, завдали ракетних ударів по об'єктах інфраструктури в Болградському та Одеському районах.

В результаті обстрілу Одеського району троє мирних жителів госпіталізовані в лікарню з пораненнями. Пошкодження отримали приватні будинки - вибито вікна, двері, зруйновано фасади будівель і автомобілі.

У Болградському районі істотні пошкодження отримала критична інфраструктура, частина населених пунктів залишилася без електро- і водопостачання. Жертв і постраждалих немає.

Також у прокуратурі додали, що 7 травня російські військові завдали ракетних ударів по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури в Київському та Малиновському районах Одеси. В результаті ворожих атак зазначені об'єкти зазнали суттєвих руйнувань. Вибуховою хвилею пошкоджено 250 квартир мирних жителів у житловому будинку поруч з місцем події в Київському районі міста.

Як додали у прес-службі, 6 травня через обстріли було пошкоджено приватний житловий будинок на території Біляївської територіальної громади, зокрема, вікна та покрівлю будівлі.

Зазначається, що будь-які військові об'єкти на цих територіях відсутні. Розпочато досудові розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Вибухи в Одесі: що сталося

Як повідомляв УНІАН, 7 травня окупанти випустили по Одесі шість ракет, чотири потрапили у приватне підприємство з виробництва меблів, дві - у злітно-посадкову смугу аеропорту. У довколишніх будинках було вибито вікна.

Крім того, в Одесі внаслідок ракетного удару пошкоджено будівлю котельні.

Вночі повідомлялося, що в Одесі та Миколаєві прогриміли вибухи.

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