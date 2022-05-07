Комунальники усувають пошкодження.

В Одесі в результаті ракетного удару пошкоджено будівлю котельні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила директор Департаменту міського господарства Одеської міської ради Наталія Мостовських.

За її словами, на місці руйнування працюють комунальні служби та допомагають ліквідувати наслідки удару.

Вона зазначила, що пошкоджено конструктивні елементи котельні (стіни, стеля тощо), саме обладнання не постраждало. На об'єкті ведуться відновлювальні роботи.

"В результаті вибухової хвилі в ряді будинків вилетіли шибки, зараз наші бригади ходять по під'їздах і закривають віконні прорізи плівкою", - розповіла директор департаменту.

Вона зазначила, це вже не перший удар по даному мікрорайону (мікрорайону Вузівський), вона висловила подяку місцевим жителям, які разом з комунальниками прибирають сміття, виносять уламки. Чиновниця пообіцяла, що сьогодні-завтра в будинках будуть поставлені нові шибки.

Раніше УНІАН повідомляв, що 7 травня 2022 року окупанти випустили по Одеській області 4 крилаті ракети.

Того ж дня, 7 травня, ворожі війська завдали 6 ракетних ударів по Одесі.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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