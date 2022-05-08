Вибито майже 350 вікон у квартирах та на сходових клітках, ліквідація наслідків триває.

В Одесі внаслідок учорашнього ракетного удару пошкоджено 9 житлових багатоквартирних будинків, ліквідація наслідків триває.

Про це журналістам повідомили у прес-службі мерії.

Зазначається, що 7 травня в результаті завданого ракетного удару на території мікрорайону "Вузівський" було вибито 343 вікна у квартирах і на сходових клітках будинків.

"Одразу після завершення сигналу тривоги наші співробітники почали ліквідацію наслідків удару: збирали і вивозили розбиті шибки і конструкції, лагодили вікна, надавали мешканцям плівку для швидкого тимчасового ремонту", - розповіли в мерії.

Як уточнили в Департаменті міського господарства Одеської міської ради, внаслідок цього обстрілу безпосередньо пошкоджено 252 квартири. Зараз триває очищення території від вибитого скла і рам. На затягування віконних прорізів пішло 1 тис. 800 кв. м плівки.

Станом на ранок 8 травня залишалося завершити роботи приблизно ще у 25% квартир (з урахуванням тих, з яких тимчасово виїхали мешканці).

Вибухи в Одесі: що сталося

Як повідомляв УНІАН, 7 травня окупанти випустили по Одесі шість ракет, чотири потрапили у приватне підприємство з виробництва меблів, дві - у злітно-посадкову смугу аеропорту. У довколишніх будинках було вибито вікна.

Крім того, в Одесі в результаті ракетного удару пошкоджено будівлю котельні.

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