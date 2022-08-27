Йдеться про недавній удар по залізничній інфраструктурі, в результаті якого загинули десятки мирних громадян.

Недавній ракетний удар Росії по станції Чаплине у Дніпропетровській області, який забрав життя десятків мирних жителів, може являтися воєнним злочином.

Про це пише Associated Press із посиланням на опитаних експертів.

Журналіст видання на місці трагедії не виявив видимих ознак присутності там українських військових, про що раніше заявляли в Міноборони країни-агресора. За словами експертів, якщо метою атаки є мирні жителі - то це воєнний злочин.

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"Залізничний вокзал, як правило, є цивільним об'єктом і не повинен бути об'єктом нападу", - коментує Дженніфер Трехан, професор Центру глобальних відносин Нью-Йоркського університету.

За даними ЗМІ, за час повномасштабної війни в Україні незалежно підтверджено понад 40 нападів на цивільну інфраструктуру, які можна вважати воєнними злочинами. Три з них пов'язані з залізничною інфраструктурою, сім - з автобусними зупинками. В результаті загинули понад 100 мирних жителів.

Удару по Чаплиному було завдано 24 серпня, коли Україна відзначала День незалежності.

Навіть якби серед загиблих були військовослужбовці, напад все одно міг би порушити закони війни, якби воно завдало непропорційний збиток цивільному населенню, пояснює Майкл Ньютон, професор юридичного факультету Університету Вандербільта і директор програми міжнародних юридичних досліджень.

"Висновок - навмисний удар по цивільному об'єкту з метою викликати жертви серед цивільного населення з метою порушення залізничного руху цивільних осіб по всій Україні", - коментує він обстріл "Іскандерами" станції в Дніпропетровській області.

Як зазначається, РФ у травні застосувала високоточні ракети морського і повітряного базування для ураження об'єктів електроенергетики на п'яти залізничних станціях (в основному у Львівській області) після заяви про те, що Захід використовує залізничні колії для доставки зброї в Україну.

Удар по Чаплиному - що відомо

24 серпня 2022 року окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине Дніпропетровської області.

Близько опівночі президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив про 22 загиблих, з них п'ятеро людей згоріли в автомобілі.

Наступного дня стало відомо, що в селищі Чаплине завершилися рятувально-пошукові роботи - внаслідок обстрілів російськими окупантами житлового сектору та залізничної станції загинули 25 людей.