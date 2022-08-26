У міністерстві зазначили, що заклики високої представниці ООН до "всіх сторін" дотримуватися міжнародного гуманітарного права виглядають відірваними від реальності.

У Міністерстві закордонних справ України висловили розчарування заявою гуманітарного координатора ООН в Україні Деніз Браун і заявили, що неприйнятно прирівнювати Україну як жертву до російського агресора.

Про це речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив у соціальній мережі Facebook.

"У МЗС України розчаровані відсутністю чіткої позиції офісу гуманітарної координаторки ООН в Україні щодо ракетного обстрілу Росії по залізничній станції в Чаплиному 24 серпня, в результаті якого було вбито двадцять п‘ять цивільних людей, зокрема двоє дітей", - наголосив Ніколенко.

Речник нагадав, що міністерство оборони РФ публічно зізналося в скоєнні цього воєнного злочину.

"Заклики високої представниці ООН до "всіх сторін" дотримуватися міжнародного гуманітарного права виглядають відірваними від реальності. Прирівняння жертви до агресора є абсолютно неприйнятним", - наголосив Ніколенко.

"Розраховуємо, що структури ООН, яким ми вдячні за організацію гуманітарного реагування, зможуть скористатися присутністю в Україні, аби розібратися яка саме сторона має дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом, бомбардуючи Чаплине та інші українські міста і села", - наголосив речник.

Як відомо, 25 серпня гуманітарний координатор ООН в Україні Деніз Браун у контексті російського ракетного удару по залізничній станції в Чаплиному на Дніпропетровщині заявила, що "всі сторони без винятку повинні сумлінно дотримуватись своїх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом і постійно забезпечувати, щоби цивільні жителі були захищені, їхні будинки залишались неушкодженими".

Удар по Чаплине - що відомо

24 серпня 2022 року окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине Дніпропетровської області.

Близько опівночі президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив про 22 загиблих, з них п'ятеро людей згоріли в автомобілі.

25 серпня, заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що в селищі Чаплине завершилися рятувально-пошукові роботи - внаслідок обстрілів російськими окупантами житлового сектору та залізничної станції загинули 25 людей.

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