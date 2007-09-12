Проведено навчання з рятування людей, що потрапили в авіакатастрофу над морем

Севастополь. 12 вересня. УНІАН. Неподалік Севастополя сьогодні вперше в історії України проведено навчання з рятування людей, що постраждали внаслідок авіакатастрофи над морем.

Як передає кореспондент УНІАН, окрім авіації МНС в навчаннях також взяли участь кораблі ВМС України, Морської охорони Прикордонних військ та транспортні судна.

Як заявив під час підбиття підсумків навчання начальник ”Укравіапошуку” Ігор РУНАЄВ, на сьогодні жодне міністерство і відомство країни самостійно не в змозі здійснити подібну масштабну операцією на морі. На думку І.РУНАЄВА, наразі потрібно внести корективи в законодавство і службові документи з тим, щоб в разі надзвичайної ситуації діяв спільний оперативний штаб.

Представники міністерств і відомств на цій нараді наголосили на необхідності розробки документів, які б регламентували й узгоджували дії рятувальників.