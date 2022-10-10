У регіоні внаслідок ракетних ударів супротивника ніхто не загинув.

По території Хмельницької області російські окупанти випустили сьогодні шість ракет.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі голови Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Гамалія.

"Попередня інформація про сьогоднішні прильоти. Ворог випустив 6 ракет по території нашої області. Три ракети збиті силами ППО (над Волочиською, Староушицькою та Полонською громадами). Три ракети влучили в об'єкт критичної інфраструктури м. Хмельницького", - зазначив він.

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Унаслідок цього в місті було відсутнє електропостачання та призупинене водопостачання.

Наразі електропостачання вже частково відновлене. Планується, що до кінця доби буде повністю відновлено нормальний режим роботи усіх мереж, повідомив Гамалій.

"Найголовніше сьогодні, що внаслідок ракетних ударів травмованих та загиблих осіб в області немає", - наголосив Гамалій.

Масований ракетний удар Україні сьогодні - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, вранці 10 жовтня російські окупанти влаштували масований обстріл українських міст. Були зафіксовані удари по центру Києва, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Тернопільській, Житомирській та інших областях.

Наразі відомо про 11 загиблих та 64 постраждалих внаслідок масованої атаки Росії по українських містах вранці 10 жовтня.

У Генеральному штабі Збройних Сил України повідомили, що станом на 14.00 РФ використала проти нашої держави 84 крилатих ракети та 24 безпілотники. У Генштабі додали, що було знищено 56 повітряних цілей.

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