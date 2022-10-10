Удари зафіксовано і в областях.

Вранці 10 жовтня російські окупанти здійснили масований обстріл багатьох міст України. Вибухи зафіксовано в Житомирі, Хмельницькому та областях.

Інформація про це надійшла від голови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія, керівника Житомирської ОВА Віталія Бунечка, видань "Житомир 24" та "Суспільне".

"У Хмельницькій області було чутно вибухи. Працює ППО. Бережіть себе! Залишайтеся в укриттях!", — коротко написав Гамалій в офіційному Telegram-каналі.

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Крім області, окупанти обстріляли і сам Хмельницький. Кореспондентка "Суспільного" повідомила про вибух. Після нього в окремих мікрорайонах міста зникла електрика, а потім відключили водопостачання. Схоже, пошкоджено комунікації, але точно можна буде сказати тільки після офіційних коментарів.

Про звуки вибухів у Житомирі повідомив портал "Житомир24". Жителі міста розповіли, що в окремих районах зникли електрика і вода. Офіційний коментар щодо ситуації в регіоні надійшов від керівника Житомирської ОВА Віталія Бунечка: "Ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі Житомирщини. Частина споживачів вже переведена на резервні джерела живлення. Роботи з ліквідації наслідків тривають. Залишайтеся в укриттях".

Масований обстріл України: що відомо

Вранці 10 жовтня Росія почала масштабне бомбардування території нашої країни. Вибухи зафіксовані в багатьох великих містах.

Масовану ракетну атаку здійснили по Києву. Удари завдали по Шевченківському району, є інформація про 8 убитих і 24 поранених. Пошкоджено будівлю філармонії, музеї Ханенків і Шевченка. Станції метро в столиці працюють як укриття.

Рашисти також обстріляли Дніпро, Харків і Львівську область. У багатьох містах зафіксовані перебої з електрикою і водопостачанням.

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