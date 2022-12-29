Вранці 29 грудня Росія атакує низку українських міст, серед них - Київ та передмістя. У місті та регіоні працювала ППО, чи є "прильоти", буде відомо згодом.
Спочатку про серію вибухів у Києві та області повідомили місцеві пабліки. Згодом цю інформацію підтвердила офіційна влада. "Кілька вибухів у столиці", - написав мер столиці Віталій Кличко.
О 8:31 у КМВА повідомили, що в місті та області працює ППО. Згодом з'явилося таке повідомлення:
"Уламками збитої ракети пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль. Інформація по жертвах уточнюється".
Киян та жителів області закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Станом на 9:30 відомо, що уламками збитих ракет пошкоджено два приватних будинки в Дарницькому районі. Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському районі.
Ситуація щодо постраждалих уточнюється.
Оновлено 09:57. За попередньою інформацією, відомо про двох постраждалих в Дарницькому районі. Їм надана перша медична допомога, повідомляє КМВА.
Кількість постраждалих у столиці зросла до трьох, серед них 14-річна дівчина, повідомив Кличко.
За попередньою інформацією сил ППО, над Києвом знищено 15 ракет, написав мер Києва Віталій Кличко.
Оновлено 10:55. Як повідомили у КМВА, у повітряному просторі столиці було зафіксовано 16 ракет, усі знищені.
"Уламками збитих ракет пошкоджено три приватні будинки та один автомобіль в Дарницькому районі. Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївському районі та дитячий майданчик в Печерському. Відомо про трьох постраждалих. Їх ушпиталили" — заявив начальник КМВА Сергій Попко.
Ракетна атака Росії 29 грудня
29 грудня із самого ранку в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через запуск Росією ракет. Пізніше у КМВА заявили, що звуки вибухів, які чули мешканці Києва та області, – результат роботи ППО.
Радник Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що Росія планує випустити 29 грудня 100 ракет у кілька хвиль.