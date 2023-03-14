Пошкоджено дев'ять багатоповерхівок, дитсадок, будівлю "Ощадбанку" та два цивільних авто.

Кількість поранених у результаті ранкового удару по Краматорську зросла до семи. Місцева влада підтвердила загибель однієї людини.

"Кількість жертв ранкового удару по Краматорську зросла до 1 загиблого і 7 поранених", - йдеться у повідомленні Донецька обласна військова адміністрація.

Зазначається, що пошкоджено дев'ять багатоповерхівок, дитсадок, будівлю "Ощадбанку" та два цивільних авто.

"Росія щодня атакує мирні міста української Донеччини, нехтуючи всіма правилами ведення війни. За все відповість!" – вказано у повідомленні.

Ракетний удар по Краматорську - що відомо

Зранку у вівторок, 14 березня, голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що росіяни вдарили ракетою по центру Краматорська. Ворожа ракета поцілила у трьохповерховий будинок. За даними місцевих спільнот, під завалами зруйнованого окупантами будинку перебували люди.

Потім стало відомо, що одна людина померла від отриманих травм у лікарні, а ще трьом надають медичну допомогу.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив, що держава-зло продовжує воювати з мирним населенням, знищуючи життя і не залишаючи нічого людського. Також він виказав співчуття рідним загиблих.

Вас також можуть зацікавити новини: