Компанія SKF планує вивити наслідки нападу і пошкодження заводу.

Внаслідок ракетної атаки по Луцьку, яка сталась сьогодні під ранок, постраждав шведський завод із виробництва підшипників SKF. Також загинули троє працівників підприємства.

"Із сумом підтверджуємо, що троє наших колег загинули", - заявив речник SKF Карл Б'єрнстам, якого цитує Reuters.

За його словами, компанія вивчить наслідки нападу і пошкодження заводу, однак в першу чергу зосередиться на своїх співробітниках та їхній безпеці.

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Згідно з останнім фінансовим звітом SKF, компанія має близько 1100 співробітників в Україні, більшість з яких працює на заводі в Луцьку. Крім того, на завод в Україні припадає близько 0,5% від загального обсягу виробництва SKF у 2022 році.

Ракетний удар по Луцьку - що відомо

Як раніше повідомляв УНІАН, близько 4 ранку була оголошена повітряна тривога у Волинській області, яка тривала майже дві години.

Окупанти запустили по Україні щонайменше 28 крилатих ракет різних типів. Зокрема, 4 крилаті ракети Х-22, 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 4 крилаті ракети "Калібр". Сили ППО збили 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр".

Згодом стало відомо, що у Луцьку унаслідок ракетного удару загинули три особи та ще троє - отримали поранення.

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