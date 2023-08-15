Внаслідок ракетної атаки по Луцьку, яка сталась сьогодні під ранок, постраждав шведський завод із виробництва підшипників SKF. Також загинули троє працівників підприємства.
"Із сумом підтверджуємо, що троє наших колег загинули", - заявив речник SKF Карл Б'єрнстам, якого цитує Reuters.
За його словами, компанія вивчить наслідки нападу і пошкодження заводу, однак в першу чергу зосередиться на своїх співробітниках та їхній безпеці.
Згідно з останнім фінансовим звітом SKF, компанія має близько 1100 співробітників в Україні, більшість з яких працює на заводі в Луцьку. Крім того, на завод в Україні припадає близько 0,5% від загального обсягу виробництва SKF у 2022 році.
Ракетний удар по Луцьку - що відомо
Як раніше повідомляв УНІАН, близько 4 ранку була оголошена повітряна тривога у Волинській області, яка тривала майже дві години.
Окупанти запустили по Україні щонайменше 28 крилатих ракет різних типів. Зокрема, 4 крилаті ракети Х-22, 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 4 крилаті ракети "Калібр". Сили ППО збили 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр".
Згодом стало відомо, що у Луцьку унаслідок ракетного удару загинули три особи та ще троє - отримали поранення.