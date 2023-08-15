Санкції необхідно посилювати, щоб Росія не могла отримувати критичні компоненти і виготовляти ракети, переконані в ОП.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що у ракетах Х-101, якими Росія обстрілювала Україну в ніч на 15 серпня, було приблизно 30 мікросхем іноземного виробництва.

Як зазначив Єрмак у Телеграмі, ці ракети були виготовлені росіянами цьогоріч у квітні.

"В Х-101, що були випущені у квітні, є приблизно 30 іноземних мікросхем. Інформація збирається, ми працюємо з нашими партнерами, регулярно комунікуємо з ними", - додав він.

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Керівник ОП наголосив, що уряди країн-партнерів також працюють з виробниками і постачальниками мікросхем. Зокрема, вже були запроваджені певні обмеження.

Однак, на думку Єрмака, санкції необхідно посилювати, щоб Росія не могла отримувати критичні компоненти і виготовляти ракети.

РФ обходить санкції

Експерти зазначають, що попри запроваджені наразі санкції Росії все ж вдається отримувати виготовлені за кордоном деталі для свого озброєння, купуючи їх за великі гроші. Вплинути на це можна тотальними санкціями, які позбавлять Росію нафтодоларів та зупинять її економіку.

Сьогодні вночі ворог випустив по Україні щонайменше 28 крилатих ракет різних типів. Зокрема, 4 крилаті ракети Х-22, 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 4 крилаті ракети "Калібр".

Протиповітряна оборона збила 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр".

Наслідки атаки відчули на собі одразу декілька регіонів України. Зокрема, під ворожий удар потрапили подвірʼя дитячого садка у Львові та житлові будинки, центр Луцька та підприємство, а також населені пункти Черкащини, Івано-Франківщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя та Донеччини.

Зокрема, на Волині внаслідок ракетного удару загинуло троє працівників підприємства, ще троє - поранені.

А у Львові відомо про майже 20 поранених, більшість з яких отримали пошкодження від уламків скла.

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