Унаслідок ворожої атаки є госпіталізовані, зазначив очільник Волинської ОДА.

У Луцьку внаслідок російського ракетного удару станом на ранок вівторка, 15 серпня, є три жертви.

Кілька постраждалих знаходяться в лікарні, повідомив очільник Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко. "Перебуваю на місці події. На жаль, внаслідок влучання маємо жертви. Станом на зараз загинуло три особи… Співчуваємо рідним та близьким", - зазначив чиновник.

Погуляйко додав, що більше відомостей про ракетний удар РФ по Волинській області буде оприлюднено згодом.

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Росія атакувала Волинську область ракетами - що повідомлялося

РФ у ніч на 15 серпня запустила крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря. Повідомлялося, що у Волинській області працювали сили протиповітряної оборони.

Були вибухи у Луцьку. Згодом стало відомо, що в одне із промислових підприємств є "приліт". Спочатку повідомлялося, що є постраждалі, а згодом було уточнено, що йдеться про двох осіб.

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