На кадрах видно, як правоохоронці допомагають людям виходити зі зруйнованого будинку.

У поліції показали перші хвилини після ракетного удару російських окупантів по Львову в ніч на 6 липня, внаслідок якого загинули вже шестеро людей. Правоохоронці наголошують, що це найбільша руйнівна атака по мирному населенню Львівщини від початку повномасштабної війни.

"Немає жодних слів, які здатні це описати… Є лише невимовний біль за життя ні в чому невинних людей, які стали жертвами нелюдів. Вшановуємо пам‘ять кожного загиблого у цій страшній трагедії. У Львові оголошено дводенну жалобу", – йдеться у повідомленні Національної поліції.

На кадрах видно, як правоохоронці допомагають людям виходити зі зруйнованого будинку.

Ракетний удар по Львову

В ніч проти 6 липня в Україні оголошували масштабну тривогу. У Повітряних силах повідомляли про пуски російськими окупантами ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. Під час атаки у Львові декілька разів лунали гучні вибухи.

Згодом голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що російські загарбники вдарили ракетою по житловому будинку. Станом на 6 ранку вже було відомо про трьох загиблих внаслідок атаки.

Станом на вечір 6 липня відомо про шістьох загиблих. Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованого будинку. За словами Максима Козицького, на звʼязок досі не виходить ціла родина.

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