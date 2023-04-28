Найбільше загиблих - в Умані, де ракета влучила у багатоповерхівку.

В результаті масованого ракетного удару по Україні минулої ночі загинули шестеро людей, включаючи одну дитину. Ще 11 отримали поранення. Про це повідомив глава Нацполіції України Іван Виговський.

"Сьогодні через нічний терор ворога проти мирних сплячих людей на Дніпропетровщині, Черкащині та Київщині станом на 8 годину відомо про п’ятьох загиблих, серед них дитина, та 11 людей поранені, серед них також є дитина", – повідомив він.

Наразі поліція документує злочини на місці ударів. Виговський зазначив, що у кожного злочину є ім'я.

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Трохи пізніше в поліції уточнили, що в Умані загинули 4 людини. Тобто з урахуванням двох загиблих в Дніпрі загальне число жертв має становити вже 6 осіб.

Коментуючи удар по багатоповерхівці в Умані, глава офісу президента Андрій Єрмак закликав до посилення санкцій проти РФ.

"Нікчемні істоти влучили ракетою в багатоповерхівку. Ракетний обстріл здійснили тоді, коли цивільні люди спали. Типовий почерк російських терористів. Маємо перекрити кисень росіянам. Санкції повинні стосуватися тих країн, які допомагають росії купувати західні чіпи для виробництва ракет в обхід обмежень", – заявив він.

Ракетний удар вночі 28 квітня

Близько 4 ранку російська авіація завдала ракетного удару по кількох містах України. Всього були випущено 23 крилаті ракети, з яких українським захисникам вдалося збити 21.

Найзначніших збитків зазнало місто Умань, де ракета влучила у багатоповерхівку. Також відомо про загибель жінки і дитини в Дніпрі. Над Київською областю збиті всі ракети, але уламки однієї з них пошкодили житлову багатоповерхівку, поранена дитина.

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