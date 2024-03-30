Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що армія РФ під час нічної атаки 30 березня намагалася викривати та обходити українську протиповітряну оборону. За її словами, це може свідчити про те, що росіяни готують нові масовані удари.

"Сам факт того, що ворог намагався знову спрямовувати маршрути своїх безпілотників у такий спосіб, щоб і викривати, і обходити системи ППО може побічно свідчити про те, що навіть така не дуже потужна, порівняно з іншими, атака може бути передвісником наступних атак, коли ворог збере певну інформацію", - наголосила вона в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Гуменюк додала, що після того, як було знищено А-50, противник має проблеми з отриманням даними, через що вони активізували діяльність безпілотних розвідників.

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Ворожа атака в ніч проти 30 березня: що відомо

30 березня в деяких областях України було оголошено повітряну тривогу. Тоді повідомлялося, що в Одесі працювали сили ППО.

Як писав УНІАН, ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру, запустивши по території України 12 "шахедів", 9 з яких було збито нашими захисниками. Також окупанти атакували Донецьку область 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400.