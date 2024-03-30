Росія націлює удари на українські ГЕС.

Росія розширила набір цілей для атак по критично важливій інфраструктурі України, посиливши удари по гідроелектростанціях, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Так, під час ударів 28-29 березня російські війська обстріляли Канівську та Дністровську ГЕС у у Черкаській та Чернівецькій областях. Також українські чиновники повідомили, що російські удари були спрямовані по невизначеній критичній інфраструктурі в Івано-Франківській та Дніпропетровській областях, а російські воєнкори стверджували, що російські війська завдали ударів по Криворізькій ТЕС і Середньодніпровській ГЕС у Дніпропетровській області. Крім того, російські удари 22 березня суттєво пошкодили Дніпровську гідроелектростанцію (ТГЕС) у Запоріжжі, і об’єкт, ймовірно, деякий час не працюватиме.

Як нагадують аналітики, раніше ISW оцінювало, що російські удари по українських енергетичних об’єктах можуть бути спрямовані на погіршення оборонно-промислового потенціалу України та що російські війська, ймовірно, намагаються використати нестачу українських ракет протиповітряної оборони в новій спробі зруйнувати енергомережу України.

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"Нова схема Росії з ураження українських дамб і гідроелектростанцій є значним переломом і ескалацією кампанії ударів Росії по Україні. Російські війська раніше не завдавали тривалих ракетних ударів по українських дамбах і гідроелектростанціях", - підкреслюють аналітики.

Удари Росії по енергоінфраструктурі

У ніч на 29 березня 2024 року противник завдав потужного ракетного-авіаційного удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України, застосувавши різні типи ракет та ударні БПЛА. Усього окупанти запустили 99 засобів повітряного нападу.

В результаті протиповітряного бою знищено 84 повітряні цілі: 58 ударних дронів типу Shahed; 17 крилатих ракет Х-101/Х-555; 5 керованих авіаційних ракет Х-59; 4 крилаті ракети "Іскандер-К".

Внаслідок попереднього масованого удару 22 березня російські окупаційні війська випустили по ДніпроГЕС 8 ракет. Влучання зафіксовані по машинній залі та по греблі станції. У ПрАТ "Укргідроенерго" заявили, що загрози прориву греблі ДніпроГЕС немає, але її робота зупинена через пошкодження від атаки.

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